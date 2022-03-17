Американский производитель ботокса остановил поставки в Россию

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Американская биофармацевтическая компания AbbVie присоединилась к санкциям против России и прекратила поставки ботокса и филлеров, использующихся в эстетической медицине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Поскольку трагические события в Украине продолжаются, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что продолжают следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и пожертвовали миллион долларов некоммерческим организациям в помощь украинцам, пострадавшим от военных действий.

Если поставки ботокса не столь критичны, то поставки филлеров, которые используются в контурной пластике – это серьезная мера. Альтернативы им не существует.

Филлеры бренда Juvederm в России лидируют в своей группе: по данным GxP News, всего филлеры устанавливались в 2021 году 1,7 миллионов раз, из которых 44,4% пришлось на различные позиции бренда Juvederm.

Экономическая правда