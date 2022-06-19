С Луганщины оккупанты вывезли десятки тысяч тонн агропродукции

Из зернохранилищ Луганской области российские оккупанты вывезли 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай

Также по его словам, оккупационные власти заготавливают зерно под будущую посевную, предлагая аграриям "благоприятные условия закупок" - по 8,0 тысячи российских рублей, тогда как Украина платила по 8,6 тыс гривен за тонну продукции.

"Фактически производителям заплатят только 30% стоимости зерна, да еще и в рублях! Специалисты понимают, что за эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 невозможно", - резюмировал он.