С Луганщины оккупанты вывезли десятки тысяч тонн агропродукции
Воскресенье, 19 июня 2022, 15:46 -
Из зернохранилищ Луганской области российские оккупанты вывезли 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай
Также по его словам, оккупационные власти заготавливают зерно под будущую посевную, предлагая аграриям "благоприятные условия закупок" - по 8,0 тысячи российских рублей, тогда как Украина платила по 8,6 тыс гривен за тонну продукции.
"Фактически производителям заплатят только 30% стоимости зерна, да еще и в рублях! Специалисты понимают, что за эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 невозможно", - резюмировал он.