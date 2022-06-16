Россия могла вывезти украинского зерна на 2 миллиарда – "Схемы"

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В течение мая Россия могла незаконно вывезти с временно оккупированных территорий Украины более 180 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более двух миллиардов гривен.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (проект Радио Свобода).

В мае спутники Planet Labs неоднократно фиксировали длинные колонны зерновозов, тянувшиеся в сторону оккупированного Россией Крыма. Схемы опубликовали спутниковые снимки таких колонн на пути из Запорожской области в Крымский полуостров через город Чонгар. Такие же очереди из фур в мае находились возле пропускных пунктов города Армянск, к которому ведет дорога из Херсонской области.

Транспортировка фурами – это только один из этапов вывоза российскими оккупантами украинского зерна, говорится в расследовании. Далее его грузят на суда в крымском порту – в терминале "Авлита", фактически контролируемом властями РФ. Только за май и начало июня с помощью спутниковых снимков Planet Labs издание насчитало прибытие в морской порт Севастополя не менее 12 грузовых судов.

Среди них установлены сухогрузы – российские "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михаил Ненашев", сирийские балкеры Finikia и Souria. Неустановленные грузовые суда спутник фиксировал и в начале июня.

Продукция, грузимая в порту Севастополя, принадлежит Украине – утверждают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. По словам замминистра Тараса Высоцкого, в Крыму "орошения не было уже более 7 лет, зерно там вырасти не могло".

Одно из судов, согласно спутниковому снимку, после выхода из Севастополя было замечено в сирийском порту города Латакия, где из него разгружали украинское зерно.

"Первая попытка была реализовать в страны Северной Африки. Первоначально было предложение Египта. По нашему обращению и спасибо, Египет отказался. Потом – в Ливан, он тоже отказался. И в конечном итоге – в Сирию. Это страна, которая поддерживает агрессора и является серой зоной", – отметил Высоцкий.

На основе данных сервиса Marine Traffic и в соответствии с анализом экспертов по морскому транспорту, исходя из расчета вместимости судов и при их полной загрузке – в течение мая и начала июня захватчики могли незаконно вывезти из Украины свыше 180 тысяч тонн зерна только за этот период.

Согласно информации специализированного портала Markets Insider, стоимость зерна на европейских рынках на май-начало июня в среднем достигает 400 евро за тонну. То есть, общая стоимость зерна, которое судна вывезли из Крыма через терминал "Авлита", может достигать около 70 миллионов евро, подсчитали "Схемы". По курсу Нацбанка на момент публикации – это более 2 миллиардов 135 миллионов гривен.

Незаконный вывоз Россией украинского зерна через оккупированный Крым в третьи страны расследует украинская прокуратура.