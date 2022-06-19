Данилов о бензине: той цены, которая была раньше, уже не будет

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что довоенных цен на бензин больше не будет.

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Я думаю, этот вопрос скорее экономический, чем технологический", - сказал он, отвечая на вопрос, реально ли решить проблему бензина в условиях войны.

По его мнению, через определенный промежуток времени ситуация должна разрешиться. "Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин условно два евро за литр, то как у нас может быть один евро?", - сказал Данилов.

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Напоминаем:

Оперативный штаб при Кабинете Министров 17 мая решил временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель. В правительстве подчеркнули, что такой шаг позволит операторам рынка насытить рынок необходимым ресурсом европейского и других рынков.

Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна наладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.