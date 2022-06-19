Правительство поручило передать шесть ТЭЦ "Нафтогазу"

Для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство поручило передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогаза".

Об этом в соцсетях сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это позволит более эффективно тратить ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме.

Также Кабмин утвердил, что "Нефтегаз" на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства. "Решение Правительства - еще один шаг к стабильным поставкам газа всем потребителям и стабильной работе нашей газотранспортной системы", - резюмировал Премьер-министр.

Напоминаем:

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала тариф, по которому будут получать газ бывшие клиенты газсбытов, потерявшие поставщика с 1 июня: они будут получать газ по цене 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

С 1 июня поставщики газа для 8,8 млн украинских домохозяйств упустили возможность работать, поэтому эти потребители перешли к поставщику "последней надежды" - "Нафтогазу".