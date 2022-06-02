Около 9 миллионов украинцев оказались без поставщиков газа с 1 июня

С 1 июня поставщики газа для 8,8 млн украинских домохозяйств упустили возможность работать, поэтому эти потребители перешли к поставщику "последней надежды" - "Нафтогазу".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"С 1 июня 2022 года 8,8 млн. украинских домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут выполнять свою функцию. Поэтому теперь они будут получать газ от поставщика последней надежды (ПОН), функцию которого выполняет Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переход к ПОНу касается клиентов, которые недавно получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях .

"Нафтогаз" ожидает, что в ближайшее время эти клиенты будут переведены на стандартные контракты с компанией, чтобы цена для таких потребителей стала 7,96 грн/куб. м с НДС.