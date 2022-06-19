Правительство предложило СНБО наложить санкции на российские энергокомпании

Правительство предлагает СНБО ввести санкции против российской компании "Роснефтегаз", а также аффилированных с ней предприятий, в том числе и компании "Татойл".

Об этом в соцсетях сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, санкции предусматривают блокировку активов и предотвращают выведение капитала из Украины. "Государство прозрачным и законным способом работает над тем, чтобы конфисковать все активы, связанные с государством-агрессором", - отметил Премьер.

Напоминаем:

Ранее суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией "Татнефть".