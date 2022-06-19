Минэкономики: доступ к рынку ЕС поможет перекрыть военные потери торговли
Воскресенье, 19 июня 2022, 10:00 -
Доступ украинских товаров к рынку Евросоюза поможет компенсировать те потери, которые понесла наша торговля из-за войны и блокады россиянами украинских портов.
Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Она добавила, что рассчитывает, что нулевые таможенные ставки на украинские товары будут сохраняться не только в год, но и в дальнейшем.
Напоминаем:
Решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год вступило в силу с 4 июня.