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После рекордного роста цены на бензин в США несколько сократились

Суббота, 18 июня 2022, 15:03 - Илья Колдомасов

В США цены на бензин впервые за более чем два месяца упали на фоне снижения цен на нефть и падения потребительского спроса.

Об этом пишет CBS News.

По словам Патрика Де Хаана, аналитика GasBuddy, в пятницу  (17 июня) средний показатель по стране упал до 4,99 доллара за галлон.

"Исходя из ситуации на рынке в данный момент — они могут меняться и действительно меняются — в ближайшие недели средний показатель по стране может упасть до 4,55–4,75 доллара за галлон, если тенденции не изменятся", - отметил он.

Напоминаем:

За минувшие 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).

США топливо
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