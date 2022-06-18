После рекордного роста цены на бензин в США несколько сократились

В США цены на бензин впервые за более чем два месяца упали на фоне снижения цен на нефть и падения потребительского спроса.

Об этом пишет CBS News.

По словам Патрика Де Хаана, аналитика GasBuddy, в пятницу (17 июня) средний показатель по стране упал до 4,99 доллара за галлон.

"Исходя из ситуации на рынке в данный момент — они могут меняться и действительно меняются — в ближайшие недели средний показатель по стране может упасть до 4,55–4,75 доллара за галлон, если тенденции не изменятся", - отметил он.

Напоминаем:

За минувшие 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).