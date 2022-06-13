В США зафиксирована наивысшая цена на бензин за всю историю

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За минувшие 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

Это рекордный уровень, достигнутый после нескольких месяцев стремительного роста цен на топливо. Год назад средняя цена галлона бензина в США составляла 3,07 доллара.

Повышение цен на горючее следует за неуклонным ростом цен на нефть, которые резко упали в первые дни пандемии COVID-19 из-за падения спроса, но снова выросли по мере возобновления мировой экономической активности.

Сейчас баррель сырой нефти продается в Лондоне и Нью-Йорке по цене более 120 долларов.

Согласно правительственным данным, общие цены на энергоносители в США в мае выросли почти на 35% выше по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. Это способствовало общему росту потребительских цен в США, которые в мае подскочили на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало рекордным ростом за последние 40 лет.

В пятницу президент США Джозеф Байден обрушился с резкой критикой на американскую нефтяную промышленность, предупредив, что энергетическим компаниям не следует "пользоваться проблемами, созданными войной в Украине, для получения чрезмерной прибыли и повышения цен, что ухудшает положение семей" в США.