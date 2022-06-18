В РФ решили возродить еще и "Волги" и "Победы"

В России заговорили о планах возрождения автомобильных брендов СССР "Волги" и "Победы".

Об этом заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он заявил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом не уточнив возможные сроки начала производства.

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