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Укр / Рус

В РФ решили возродить еще и "Волги" и "Победы"

Суббота, 18 июня 2022, 10:00 - Илья Колдомасов

В России заговорили о планах возрождения автомобильных брендов СССР "Волги" и "Победы".

Об этом заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он заявил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом не уточнив возможные сроки начала производства.

Напоминаем:

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность РФ будут выпускать "Лады" и "Москвичи"

авто Россия
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Экономическая правда
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