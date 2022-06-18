В РФ решили возродить еще и "Волги" и "Победы"
Суббота, 18 июня 2022, 10:00 -
В России заговорили о планах возрождения автомобильных брендов СССР "Волги" и "Победы".
Об этом заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он заявил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом не уточнив возможные сроки начала производства.
Напоминаем:
Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность РФ будут выпускать "Лады" и "Москвичи"