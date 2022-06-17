НБУ нарастил продажу валюты

Нацбанк после нескольких недель сокращения снова нарастил продажу валюты на рынке, на этой неделе объем составил 1,06 млрд долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 6,6 млн долларов – несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда регулятор продал 826 млн долларов.

С начала года НБУ продал уже 11,2 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 1,8 млрд долларов и 110 млн евро.

В конце мая Нацбанк продал 1,4 млрд долларов – рекордный с начала полномасштабной войны объем, после чего начал сокращать объемы продаж валюты.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Кроме того, Нацбанк снизил вдвое потолок обналичивания гривневых карт за границей – до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.