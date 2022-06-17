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Активы группы компаний российской "Татнефти" передали в управление АРМА

Пятница, 17 июня 2022, 17:18 - Алексей Павлыш

Арестованные активы группы компаний российской "Татнефти" переданы АРМА для осуществления мер по управлению ими.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

31 мая 2022 года в рамках уголовного производства получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний.

Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны РФ.

"В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

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Россия АРМА Татнефть
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