Активы группы компаний российской "Татнефти" передали в управление АРМА
Арестованные активы группы компаний российской "Татнефти" переданы АРМА для осуществления мер по управлению ими.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.
31 мая 2022 года в рамках уголовного производства получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний.
Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны РФ.
"В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.
Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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