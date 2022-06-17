Курс валют на 17 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

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Средний курс гривни 17 июня ослаб и составляет 35,2-35,9 грн за доллар, на черном рынке купить доллар все дороже.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua

Так, 17 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,2-35,9 грн (курс на 16 июня – 35-35,8 грн);

Евро – 36,8-37,75 грн (курс на 16 июня –36,6-37,6 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,3-35,7 грн, Сбербанк – 35,35-35,9 грн, Укрэксимбанк – 35,4-36,1 грн, Райффайзен – 35,5-36,4 грн. грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке снова несколько ослабли. Так, к 11:30 они составляли 35,54-35,76 грн за доллар, хотя на 16 июня составляли 35,59-35,71 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.