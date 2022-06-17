Макрон: разрабатывается маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию
резидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он с европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.
Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1, пишет BBC.
Речь идет о 22 млн тонн зерна, которые невозможно экспортировать из-за блокирования украинских портов Россией.
"Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который будет проходить через Румынию, ведь Одесса находится в нескольких километрах [от границы]. Вместе с Румынией мы создаем связующую точку для экспорта зерновых", - сказал Макрон.
По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или по железной дороге. Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции по разблокированию порта Одессы.
Напомним:
В испанский порт Ла-Корунья прибыло судно из 18 тыс тонн украинской кукурузы - это первая партия украинского зерна, которую доставили "новым морским маршрутом" через Балтийское море, чтобы избежать заблокированных Россией украинских портов.
Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.
Экономическая правда
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