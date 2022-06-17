Макрон: разрабатывается маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию

резидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он с европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию.

Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1, пишет BBC.

Речь идет о 22 млн тонн зерна, которые невозможно экспортировать из-за блокирования украинских портов Россией.

"Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который будет проходить через Румынию, ведь Одесса находится в нескольких километрах [от границы]. Вместе с Румынией мы создаем связующую точку для экспорта зерновых", - сказал Макрон.

По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или по железной дороге. Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции по разблокированию порта Одессы.

Напомним:

В испанский порт Ла-Корунья прибыло судно из 18 тыс тонн украинской кукурузы - это первая партия украинского зерна, которую доставили "новым морским маршрутом" через Балтийское море, чтобы избежать заблокированных Россией украинских портов.

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Экономическая правда