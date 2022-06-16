Американец хочет отсудить у Маска, Tesla и SpaceX $260 миллиардов из-за Dogecoin

На Илоне Маске, SpaceX и Tesla Inc. подали в суд на 258 миллиардов долларов – гражданин США обвиняет их в том, что они устроили криптопирамиду Dogecoin.

Об этом пишет Bloomberg.

Истца зовут Кит Джонсон. В исковом заявлении он утверждает, что Маск и его компании устроили "схему рэкета", чтобы завысить цену Dogecoin – шутливой криптовалюты, созданной в 2013 году.

"Ответчики ошибочно и обманчиво утверждают, что Dogecoin является реальной инвестицией, хотя она вообще не имеет никакой ценности", - пишет Джонсон в заявлении в федеральный суд Манхэттена.

Джонсон утверждает, что представляет категорию людей, потерявших деньги на торговле Dogecoin с апреля 2019 года. Он требует возмещения убытков в размере 86 млрд долл. плюс тройной ущерб в размере 172 млрд долл., а также хочет получить запрет Маску и компаниям продвигать Dogecoin, а саму торговлю Dogecoin признать азартными играми. В Tesla и SpaceX комментарии не дали.

Dogecoin упал примерно на 67% в текущем году.

Напоминаем:

В декабре 2021 года Маск написал, что Tesla будет принимать для оплаты отдельных товаров шутливую криптовалюту Dogecoin.

Сразу после заявления Маска котировки криптовалюты выросли на 33% до 20 центов.

Цифровая валюта Dogecoin была запущена в 2013 году в качестве шутки, однако за последний год она стремительно выросла и вошла в пятерку самых популярных криптовалют мира.

На рост повлияли и высказывания Маска и заявления его компаний о возможности расчета в Dogecoin.