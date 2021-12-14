Tesla прийматиме криптовалюту Dogecoin для низки товарів

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Автовиробник Tesla прийматиме для оплати окремих товарів жартівливу криптовалюту Dogecoin.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у Twitter, Bloomberg.

За його словами, розрахуватися можна буде за окремі брендовані товари. Наприклад, пряжку для ремня за 150 доларів.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021

Одразу після заяви Маска котирування криптовалюти зросли на 33% до 20 центів.

Цифрову валюту Dogecoin запустили у 2013 році у якості жарту, проте за останній рік вона стрімко зросла та увійшла у п'ятірку найпопулярніших криптовалют світу.

На зростання вплинули й висловлювання Маска, і заяви його компаній про можливість розрахунку у Dogecoin.

Нагадуємо:

Раніше компанія SpaceX Ілона Маска дозволила розрахуватися канадській Geometric Energy Corp. за запуск свого супутника криптовалютою Dogecoin, яка була створена у 2013 році як жарт.

Економічна правда