Tesla прийматиме криптовалюту Dogecoin для низки товарів
Автовиробник Tesla прийматиме для оплати окремих товарів жартівливу криптовалюту Dogecoin.
Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у Twitter, Bloomberg.
За його словами, розрахуватися можна буде за окремі брендовані товари. Наприклад, пряжку для ремня за 150 доларів.
Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes
— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021
Одразу після заяви Маска котирування криптовалюти зросли на 33% до 20 центів.
Цифрову валюту Dogecoin запустили у 2013 році у якості жарту, проте за останній рік вона стрімко зросла та увійшла у п'ятірку найпопулярніших криптовалют світу.
На зростання вплинули й висловлювання Маска, і заяви його компаній про можливість розрахунку у Dogecoin.
Нагадуємо:
Раніше компанія SpaceX Ілона Маска дозволила розрахуватися канадській Geometric Energy Corp. за запуск свого супутника криптовалютою Dogecoin, яка була створена у 2013 році як жарт.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua