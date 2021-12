Tesla прийматиме криптовалюту Dogecoin для низки товарів

Автовиробник Tesla прийматиме для оплати окремих товарів жартівливу криптовалюту Dogecoin.

Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у Twitter, Bloomberg.

За його словами, розрахуватися можна буде за окремі брендовані товари. Наприклад, пряжку для ремня за 150 доларів.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes