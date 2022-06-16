Итальянский энергогигант Enel уходит из РФ – продает активы "Лукойлу" и фонду Газпромбанка

Итальянская компания Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа, объявила о продаже всей доли в 56,43% в российском бизнесе "Энел Россия" ЛУКОЙЛу и фонду Газпромбанка.

Об этом пишет российский Коммерсант.

Компания заключила два соглашения о продаже всего пакета акций "Энел Россия": первое с "ЛУКойлом" и второе - с паевым инвестфондом "Газпромбанк - Фрезия".

Соглашение планируется закрыть в третьем квартале этого года. Пакет акций будет продан на общую сумму около 137 млн. евро.

Enel была основным акционером "Энел Россия" с долей 56,4%. По данным Bloomberg Intelligence, основанное в 2004 году ПАО "Энели Россия" приносит несколько больше 1% от общей валовой операционной прибыли компании.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции, а также ветропарк в Ростовской области и строящийся ветропарк в Мурманской области.

Enel – крупнейшая итальянская энергетическая компания, одна из крупнейших энергокомпаний мира.

Напоминаем:

В марте сообщалось, что итальянская энергетическая компания Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа, готовится уйти из РФ через несколько месяцев.

Ранее "Лукойл" подхватил активы нефтегиганта Shell и приобрел ее российский бизнес, включая сеть автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов.