Лидеры ЕС призвали РФ прекратить морскую блокаду Украины

Лидеры стран Евросоюза в ходе визита в Киев заявили, что блокада украинских портов - прямое следствие российской агрессии и призвали РФ согласиться на экспорт украинского зерна.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Так, в ходе визита президента Франции Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса стороны обсуждали вопросы продовольственной безопасности и блокады украинских портов.

"Это совершенно прямое последствие российской агрессии, у нее нет других объяснений. Это совершенно не связано с европейскими санкциями, как Россия хочет подать. Сегодня мы из Киева торжественно призываем Россию как постоянного члена Совбеза ООН согласиться на экспорт украинского зерна", – заявил Макрон.

"Это требует прекращения блокады украинских портов, и блокировку должен прекратить российский флот", - подчеркнул президент Франции.

Он отметил, что стороны также обсудили инициативу генерального секретаря ООН в этом контексте и поддержали резолюцию по поддержке деблокады украинских портов.

Напоминаем:

В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса в Киев обсудят вопросы продовольственной безопасности.