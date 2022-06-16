Візит Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса до Києва: обговорюватимуть "продовольчу безпеку"

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У ході візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем‘єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва обговорять питання продовольчої безпеки.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення. Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", – написав Єрмак.

Він зауважив, що невдовзі відбудеться зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що під час візиту лідери також відвідають Ірпінь.

Нагадуємо:

Як пише Європейська правда, невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва у четвер, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.

Згодом стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер також приїде в Київ, де приєднається до лідерів Франції, Німеччини та Італії.