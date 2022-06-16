Центробанк Швейцарии поднял ключевую ставку впервые за 15 лет

Центробанк Швейцарии неожиданно повысил ключевую ставку на 50 базовых пунктов до -0,25%. Это первое ужесточение политики швейцарского Центробанка с 2007 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Центробанк ужесточил свою денежно-кредитную политику впервые за последние 15 лет, надеясь сдержать инфляцию, угрожающую выйти из-под контроля.

Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране будет составлять 2,8% в этом году, 1,9% в 2023-м и 1,6% в 2024-м. Это заметно выше ожидания ведомства в марте (2,1%, 0,9% и 0,9% соответственно).

"Мы не исключаем дальнейшего повышения ставок. Мы не должны недооценивать риск высокой инфляции", - заявил глава Центробанка Томас Джордан.

Национальный банк Швейцарии увеличил ставку после аналогичного решения ФРС США. Федрезерв США накануне, 15 июня, объявил о повышении ключевой ставки на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%.

Экономическая правда