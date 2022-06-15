ФРС США повысила ставку максимальными за 28 лет темпами

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Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75%.

Об этом говорится в сообщении Федрезерва.

Это самое большое одномоментное повышение процентных ставок с 1994 года.

ФРС дала понять, что продолжит повышать ставки в этом году самыми быстрыми темпами за последние десятилетия, стремясь усмирить инфляцию, достигшую 40-летнего максимума.

По прогнозу регулятора, до конца года ставка вырастет до 3,4%. К концу 2023 года ее размер составит 3,8%.

Также ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, на 2023 год – с 2,2% также до 1,7%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году с 4,3% до 5,2%.

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