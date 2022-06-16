АМКУ не предоставлял разрешения французам на покупку сети магазинов Brocard

Антимонопольный комитет заявил, что не разрешал французскому косметическому холдингу Philippe Benacin на покупку 100% двух украинских компаний, работающих в косметически-парфюмерной сфере: ООО "Брокард-Украина" и "Эгзагон".

Об этом говорится в разъяснении АМКУ.

Ранее в СМИ сообщалось со ссылкой на письмо Philippe Benacin, что французский холдинг завершил покупку Брокард-Украина и Эгзагон 23 мая, о чем проинформировал АМКУ.

В Комитете подтвердили, что действительно в начале мая получили заявления уполномоченных представителей компании Philippe Benacin Holding и ООО "Алькор и Ко" (Группа Алькор) о предоставлении разрешения французскому холдингу на приобретение доли более 50% в двух кипрских компаниях.

"В то же время следует отметить, что указанные заявления поступили в Комитет в период, когда его деятельность в сфере рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на концентрации еще была приостановлена ​​и действовали рекомендательные разъяснения, предусматривавшие упрощенный порядок подачи заявлений на концентрации в условиях военного положения.

Этими же рекомендательными разъяснениями было определено, что при поступлении заявлений их рассмотрение останавливается, а возобновление происходит при предоставлении дополнений к заявлениям, но не позднее 3 месяцев после завершения или отмены военного положения", - пояснили в АМКУ.

Таким образом, рассмотрение заявлений было приостановлено до отмены военного положения и на 15 июня Комитет не давал разрешения на заявленные концентрации.

"Более того, на сегодняшний день в Комитете отсутствует полный перечень документов, который необходимо было подавать вместе с заявлениями.

Этот факт не позволяет АМКУ установить, требуют ли эти концентрации разрешения Комитета в соответствии с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции (в частности, в части финансовых показателей участников концентраций). Также Комитет не получал уведомлений о том, что указанные соглашения уже завершены", – резюмировали в АМКУ.

Напомним:

Сообщалось, что французский холдинг Philippe Benacin приобрел 100% акций двух ведущих украинских компаний, работающих в косметически парфюмерной сфере: "Брокард-Украина" и "Эгзагон".

С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании была владелица российской сети ЛЭтуаль Татьяна Володина.

Филип Бенасин, совладелец и основатель холдинга, также является совладельцем, главой и главным исполнительным директором Interparfums – мощным игроком на международном рынке косметики и парфюмерии.

На 1 января 2022 года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составил 1808 человек.

Экономическая правда