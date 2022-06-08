Французы выкупили у россиянки украинскую сеть магазинов Brocard – медиа

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Французский холдинг Philippe Benacin приобрел 100% акций двух ведущих украинских компаний, работающих в косметически-парфюмерной сфере: "Брокард-Украина" и "Эгзагон".

Об этом сообщает RAU со ссылкой на письмо Brocard Украина компаниям-партнерам.

Сумма сделки не разглашается.

В сообщении говорится, что сделка была завершена еще 23 мая 2022 года, о чем был проинформирован Антимонопольный комитет.

После оформления всех документов Philippe Benacin Holding будет единственным владельцем как ООО "Брокард Украина", занимающегося розничной торговлей косметикой и парфюмерией, так и ООО "Эгзагон", являющегося одним из крупнейших дистрибьюторов Украины в сфере товаров для красоты.

С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании была владелица российской сети ЛʼЭтуаль Татьяна Володина.

Филип Бенасин, совладелец и основатель холдинга, также является совладельцем, председателем и главным исполнительным директором Interparfums – мощного игрока на международном рынке косметики и парфюмерии.

На 1 января 2022 года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составил 1808 человек.