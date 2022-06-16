Голливудских премьер нет: кинотеатры РФ резко увеличили закупки фильмов из Кореи и Турции

На фоне исчезновения в РФ европейских и голливудских премьер из-за войны войны в Украине российские онлайн-кинотеатры резко увеличили закупку фильмов и сериалов из Южной Кореи и Турции.

Об этом пишет РБК со ссылкой на подсчеты, проведенные для издания агентство TelecomDaily.

По данным аналитиков, наиболее активно закупал корейского контента среди российских платформ сервис Wink, принадлежащий "Ростелекому".

По предварительным итогам второго квартала 2022 года количество наименований таких фильмов и сериалов на платформе достигло 180, что в 1,6 раза больше, чем в тот же период прошлого года.

Как добавляет РБК, количество турецких фильмов и сериалов на российских онлайн-платформах увеличилось почти вдвое.

Также в Wink выросло количество предложений индийского производства.

Отмечается, что рост произошел на фоне исчезновения в России европейских и голливудских премьер из-за войны в Украине. Однако опрошенные эксперты сомневаются, что корейский или турецкий контент сможет заменить западный.

Напомним:

Российские сети кинотеатров замораживают цены на билеты и продукцию кинобаров, но вместо голливудских фильмов будут показывать советские, российские, индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы.

Сообщалось, что в российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы иностранных лент, среди них - Бэтмен", "Не смотрите вверх" и мультфильм "Я краснею".

Экономическая правда