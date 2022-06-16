Американская Baker Hughes разрывает сервисные соглашения по СПГ-проектам в РФ – СМИ
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских проектов по сжиженному газу.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
В частности, компания отзывает сервисных инженеров из проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" НОВАТЭКа, а также проектных инженеров из строящегося "АРКТИК СПГ-2" НОВАТЭКа.
Отмечается, что Baker Hughes прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии "Арктик СПГ-2".
По словам собеседников, фактически это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможным поставки запчастей для его ремонтов.
"Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а "Газпром" и НОВАТЕК не находятся под прямыми санкциями США или ЕС", - пишет газета.
Завершение строительства первой линии "Арктик СПГ-2" на 6,6 млн тонн сейчас напрямую зависит от поставок газовых турбин Baker Hughes – LM9000.
Всего на первую линию должно быть поставлено семь турбин (часть на процесс производства СПГ, часть - на генерацию электроэнергии), но, по данным издания, НОВАТЭК пока отгружена только половина машин. Заменить это оборудование сейчас по сути нечем: в РФ аналоги не выпускаются, а линии по производству СПГ уже спроектированы под LM9000.
В НОВАТЭКе на запрос газеты о возможной задержке ввода первой линии "Арктик СПГ-2" и о количестве полученных машин не ответили.
В "Сахалине-2" (у "Газпрома" 50%+1 акция) заключен долгосрочный сервисный контракт на обслуживание четырех турбин Frame 7EA (используются в технологическом процессе, мощность - 90 МВт) и пяти турбин Frame 5 (25 МВт, для генерации энергии). В проектной компании Sakhalin Energy на запрос не ответили.
Напомним:
В марте Baker Hughes заявила, что останавливает инвестиции в Россию.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.