Американская Baker Hughes разрывает сервисные соглашения по СПГ-проектам в РФ – СМИ

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских проектов по сжиженному газу.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.

В частности, компания отзывает сервисных инженеров из проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" НОВАТЭКа, а также проектных инженеров из строящегося "АРКТИК СПГ-2" НОВАТЭКа.

Отмечается, что Baker Hughes прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии "Арктик СПГ-2".

По словам собеседников, фактически это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможным поставки запчастей для его ремонтов.

"Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а "Газпром" и НОВАТЕК не находятся под прямыми санкциями США или ЕС", - пишет газета.

Завершение строительства первой линии "Арктик СПГ-2" на 6,6 млн тонн сейчас напрямую зависит от поставок газовых турбин Baker Hughes – LM9000.

Всего на первую линию должно быть поставлено семь турбин (часть на процесс производства СПГ, часть - на генерацию электроэнергии), но, по данным издания, НОВАТЭК пока отгружена только половина машин. Заменить это оборудование сейчас по сути нечем: в РФ аналоги не выпускаются, а линии по производству СПГ уже спроектированы под LM9000.

В НОВАТЭКе на запрос газеты о возможной задержке ввода первой линии "Арктик СПГ-2" и о количестве полученных машин не ответили.

В "Сахалине-2" (у "Газпрома" 50%+1 акция) заключен долгосрочный сервисный контракт на обслуживание четырех турбин Frame 7EA (используются в технологическом процессе, мощность - 90 МВт) и пяти турбин Frame 5 (25 МВт, для генерации энергии). В проектной компании Sakhalin Energy на запрос не ответили.

Напомним:

В марте Baker Hughes заявила, что останавливает инвестиции в Россию.

Экономическая правда