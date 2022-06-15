ЕЦБ отреагирует на "нервы" на рынке облигаций

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Управляющий совет Европейского центрального банка пообещал принять меры для нормализации обстановки на рынке государственных облигаций европейских стран.

Об этом пишет Financial Times.

В заявлении говорится, что управляющий совет решил проявить гибкость в своих обязательствах по реинвестированию в рамках программы PEPP (антикризисная программа выкупа активов, запущенная в пандемию).

Кроме того, ЕЦБ разработает "новый инструмент, направленный против фрагментации" на рынке облигаций.

Напомним, что после недавних заявлений ЕЦБ о сворачивании программы выкупа активов и скором повышении учетных ставок на европейских рынках резко выросла доходность государственных облигаций ряда европейских стран с высоким суверенным долгом, что может затруднить для них новые заимствования.

Так, разница в доходности между десятилетними государственными облигациями Германии и Испании выросла до 137 базисных пунктов, а между немецкими и итальянскими — до 229 пунктов. Такая ситуация и заставила ЕЦБ пойти на созыв внеочередного заседания.

Также заявление ЕЦБ привело к росту котировок на фондовых биржах Европы на 1,6–1,8%.