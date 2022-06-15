ЕЦБ отреагирует на "нервы" на рынке облигаций
Управляющий совет Европейского центрального банка пообещал принять меры для нормализации обстановки на рынке государственных облигаций европейских стран.
Об этом пишет Financial Times.
В заявлении говорится, что управляющий совет решил проявить гибкость в своих обязательствах по реинвестированию в рамках программы PEPP (антикризисная программа выкупа активов, запущенная в пандемию).
Кроме того, ЕЦБ разработает "новый инструмент, направленный против фрагментации" на рынке облигаций.
Напомним, что после недавних заявлений ЕЦБ о сворачивании программы выкупа активов и скором повышении учетных ставок на европейских рынках резко выросла доходность государственных облигаций ряда европейских стран с высоким суверенным долгом, что может затруднить для них новые заимствования.
Так, разница в доходности между десятилетними государственными облигациями Германии и Испании выросла до 137 базисных пунктов, а между немецкими и итальянскими — до 229 пунктов. Такая ситуация и заставила ЕЦБ пойти на созыв внеочередного заседания.
Также заявление ЕЦБ привело к росту котировок на фондовых биржах Европы на 1,6–1,8%.