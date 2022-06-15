Европейский центробанк собирает экстренную встречу из-за "распродажи" на рынках

Совет Европейского центрального банка проведет внеплановое заседание, чтобы обсудить распродажу государственных облигаций на европейском рынке после объявления плана повысить ключевую ставку.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам представителя ЕЦБ, комиссия, определяющая ставки, соберется в среду, чтобы "обсудить текущие рыночные условия". Встреча начнется в 11:00 по Франкфуртскому времени.

Этой экстренной встрече предшествует массовая продажа инвесторами своих активов на мировых рынках, в том числе – европейском. Так, на этой неделе доходность 10-летнего долга Италии впервые с 2014 года поднялась выше 4% из-за падения цен на бумаги.

Инвесторы пока не уверены, что ЕЦБ может повысить ставку по борьбе с быстрой инфляцией в еврозоне, и при этом удержать под контролем стоимость долга для наиболее уязвимых членов блока. Возможное повышение ставки Федеральной резервной системы на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов позже в среду усиливает волнение.

"В отличие от предыдущих эпизодов рыночной волатильности, на этот раз инфляция не имеет значения. ЕЦБ не может просто влить деньги в эту проблему, поскольку действительно необходимо усиление монетарной политики и более высокие ставки", – сказал Кристоф Ригер, руководитель стратегии с фиксированной ставкой Commerzbank.

Несмотря на то, что котировки государственных облигаций нестабильны уже некоторое время, ЕЦБ пока выделил только реинвестиции из своей "пандемической" программы выкупа активов на стабилизацию того, что регулятор считает неоправданной турбулентностью рынка.

Между тем инвесторы ожидают дополнительного инструмента для борьбы с так называемой фрагментацией, и на рынке появилось определенное разочарование, когда такого инструмента не появилось на прошлой неделе. Совет управляющих говорит, что может оперативно разработать новый инструмент стабилизации, но подробностей пока не раскрывает.

Напоминаем:

В понедельник котировки акций компаний на мировых рынках резко ускорили свое падение на фоне новых прогнозов решения по ставке Федеральной резервной системы США на заседании в среду.