Оккупанты готовятся вывозить ворованные украинские товары через порт Херсон

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Так называемая "администрация" оккупированной Россией Херсонской области сообщила о возобновлении работы морского торгового порта и перевалке грузов.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на так называемую "военно-гражданскую администрацию" временно оккупированной Херсонской области.

"Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов. Восстанавливается инфраструктура, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению полноценной работы", – говорится в ее заявлении преступников.

Так называемым "руководителем порта" назначили Андрея Харитонова.

Напоминаем:

Российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить ворованное украинское имущество.

По словам директора порта Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.

Впоследствии спутник зафиксировал во временно оккупированном порту Мариуполя движение судов, по которым российские оккупанты могут вывозить украинские металл и зерно.