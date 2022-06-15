В России Центробанк рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы

Центробанк РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению.

Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовали на сайте российского регулятора.

Такую рекомендацию Центробанк РФ предоставил "в целях обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики".

Напомним:

Министерство финансов РФ закрыло данные о расходах по разным статьям федерального бюджета - там утверждают, что это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.

Экономическая правда