Боятся дополнительных санкций: Минфин РФ закрыл данные о расходах по разным статьям бюджета
Министерство финансов РФ закрыло данные о расходах по разным статьям федерального бюджета - там утверждают, что это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.
Об этом пишет The Bell.
Такие данные ранее публиковались каждый месяц. А в релизе министерства от 14 июня об исполнении бюджета за январь-май 2022 года есть только совокупные цифры по расходам и доходам.
"В связи с давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций", - говорится в сообщении ведомства.
Издание отмечает, что с предыдущей, апрельской статистики Минфина РФ стало известно, в частности, о росте военных расходов бюджета на 130%.
Экономическая правда
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