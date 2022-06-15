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Кабмин утвердил распределение чистой прибыли Нафтогаза: 12 миллиардов направят в бюджет

Среда, 15 июня 2022, 17:55 - Алексей Павлыш

Кабинет министров утвердил годовой отчет НАК "Нафтогаз Украины" за 2021 год и признал работу правления НАК в 2021 году удовлетворительной. А также утвердил распределение чистой прибыли за 2021 год.

Об этом говорится в распоряжении №477-р от 14 июня.

Правительство утвердило годовой отчет "Нафтогаза" за 2021 год, включающий отдельную финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность вместе с выводами независимого аудитора - ООО Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)";

Кроме того, Кабмин утвердил отчет правления "Нафтогаза", который включает отчет об выполнении финансового плана за 2021 год, а также признал работу правления в 2021 году удовлетворительной.

Правительство утвердило такое распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2021 год и размер годовых дивидендов:

  • 95 процентов чистой прибыли в размере 12 398 933,55 тыс гривен – направляются на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5 процентов чистой прибыли в размере 652 575,45 тыс. гривен - направляются в резервный капитал.

В распоряжении говорится, что выплату дивидентов "Нефтегаз" должен произвести не позднее 30 июня 2022 года.

Напомним:

НАК "Нафтогаз" отчитался о получении 12 млрд грн прибыли по итогам 2021 года против 19 млрд грн убытка в 2020 году, а также предупредил о рисках, связанных с войной.

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Кабмин финансы Нафтогаз
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