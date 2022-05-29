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ЮАР может заработать на экспорте угля вместо РФ, но вагонов для поставок не хватает

Воскресенье, 29 мая 2022, 14:46
 
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Южная Африка потенциально может заместить в ЕС часть угля и заработать на экспорте, но из-за коррупции предыдущих властей у страны нет достаточно вагонов, чтобы это делать.

Об этом пишет Financial Times.

Цены на экспортный уголь Южной Африки удвоились с начала года, поскольку европейские страны переориентируют поставки в преддверии вступления в силу угольного эмбарго блока против РФ. Кроме того, ЕС позволит использовать больше ископаемого топлива, чтобы заменить российскую нефть и газ.

Но массовые кражи медного кабеля и нехватка поездов из-за коррупции за Джейкоба Зумы, ушедшего в отставку из-за скандала в 2018 году, вызвали проблемы для государственного оператора грузовых перевозок Transnet.

"Мы просто не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства по объемам угля, который [шахтеры] должны транспортировать, — сказала Портия Дерби, исполнительный директор Transnet.

Южноафриканский уголь является заменой российскому, но в прошлом месяце страна экспортировала в Европу всего 2,9 млн. тонн. При таком темпе общий объем за год не может превышать 40 млн. тонн, хотя в прошлом году страна экспортировала 58 млн. тонн через угольный терминал в Ричардс-Бэй. Это было самым низким показателем с 90-х годов и значительно ниже мощности. Железнодорожная линия от шахтерского города Эрмело в Ричардс-Бэй может перевозить 77 млн тонн, а порт – 91 млн тонн.

Совет по полезным ископаемым Южной Африки заявлял, что горнодобывающие компании в прошлом году потеряли более 2 миллиардов долларов дохода, поскольку они не могли транспортировать твой товар, в том числе уголь.

Грузовому оператору не хватает угольных поездов, ведь при президентстве Зумы Transnet согласился заплатить 3 млрд долл. за более 1000 локомотивов от китайских и западных производителей. Согласно судебному расследованию, цена сделки была завышена и включала откаты, а спустя почти десять лет было доставлено лишь около половины поездов.

Транспортных альтернатив для экспортеров немного, ведь найти грузовик где угодно является большой проблемой.

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