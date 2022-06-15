Региональная сеть готова судиться с новыми владельцами бывшего McDonald's в РФ из-за названия

Владелец сети заведений питания "Еда и точка" во Владивостоке требует сменить новое название "Вкусно и точка", которое выбрали новые владельцы "Макдоналдса".

Об этом пишет "Интерфакс".

Как рассказал владелец сети во Владивостоке Сергей Панкратов, сеть "Эда и точка" готова обратиться в суд.

"Из-за названия новой сети "Вкусно - и точка" наш выход в любой новый регион будет восприниматься вторично, как подделка. Не будет уникальности названия бренда. Если мы не договоримся о названии, то придется обращаться в суд. Пока мы ждем, как ситуация будет развиваться. С нами еще никто не связывался на этот счет", - сказал Панкратов.

Предприниматель уточнил, что его компания "Эда и точка" работает с 2018 года и пока только во Владивостоке. Но, по его словам, предприятие имело идеи для дальнейшего развития, в частности, проект "Обед и точка", связанный с готовыми обедами, и еще одна сеть мини-кафе "Кофе и точка".

Панкратов добавил, что он не стремится добиться какого-либо денежного вознаграждения или выставлять дополнительные требования, кроме изменения названия.

"Юристов мы еще не выбрали. У нас нет четкого понимания, кто пойдет с нами в этот долгий нелегкий путь. Это будет сложно, возможно на пути появятся какие-нибудь соблазна. Хочется не ошибиться с выбором", - сказал бизнесмен.

Он добавил, что у бывшего Макдональдса и его сети питстопов разное меню. Однако обе компании работают в сфере общественного питания.

"Мы считаем, что идет явное перекрещение. Мы хотим оставаться уникальными. Наше название "Еда и точка" уникально, поисковые системы подтвердят, что ничего подобного в нашей стране не было", - отметил Панкратов.

Как добавляет Meduza, в профиле сети "Эда и точка" в Instagram появился пост, пародирующий слоган открытия преемника "Макдоналдса" - "название копируется, любовь остается. Вкусно с 2018 года".

Напомним:

Бывший McDonald's в России теперь будет называться "Вкусно и точка", 12 июня первые рестораны начали работу.

McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.

Экономическая правда