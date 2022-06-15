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В ответ на вторжение в Украину: фотобанк Pexels заблокировал доступ для пользователей из РФ

Среда, 15 июня 2022, 09:00 - Алексей Павлыш

Сервис бесплатных стоковых фотографий Pexels заявил, что в ответ на вторжение России в Украину он больше не доступен в России.

Об этом сообщается на сайте Peхels.

Так, при попытке зайти на главную страницу сервиса из России появляется сообщение:

"Мы решительно осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину Pexels больше не доступен в России. Чтобы прочитать достоверную информацию о происходящем в Украине, посетите сайт ООН".

Напомним:

Ранее банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.

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