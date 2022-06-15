В ответ на вторжение в Украину: фотобанк Pexels заблокировал доступ для пользователей из РФ
Сервис бесплатных стоковых фотографий Pexels заявил, что в ответ на вторжение России в Украину он больше не доступен в России.
Об этом сообщается на сайте Peхels.
Так, при попытке зайти на главную страницу сервиса из России появляется сообщение:
"Мы решительно осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину Pexels больше не доступен в России. Чтобы прочитать достоверную информацию о происходящем в Украине, посетите сайт ООН".
Напомним:
Ранее банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.