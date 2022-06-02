В ответ на вторжение в Украину: фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из РФ

Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями

Об этом пишет vc.ru со ссылкой на объявление сервиса.

Pixabay заявил, что больше не доступен в России "в ответ на вторжение России в Украину". "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украину", - подчеркнули в Pixabank.

Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочесть достоверную информацию о том, что происходит в Украине.

Pixabay – сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

Экономическая правда