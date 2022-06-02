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В ответ на вторжение в Украину: фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из РФ

Четверг, 2 июня 2022, 11:07 - Алексей Павлыш

Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями

Об этом пишет vc.ru со ссылкой на объявление сервиса.

Pixabay заявил, что больше не доступен в России "в ответ на вторжение России в Украину". "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украину", - подчеркнули в Pixabank.

Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочесть достоверную информацию о том, что происходит в Украине.

Pixabay – сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

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