В ответ на вторжение в Украину: фотобанк Pixabay заблокировал доступ для пользователей из РФ
Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями
Об этом пишет vc.ru со ссылкой на объявление сервиса.
Pixabay заявил, что больше не доступен в России "в ответ на вторжение России в Украину". "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украину", - подчеркнули в Pixabank.
Компания рекомендовала посетить страницу ООН, чтобы прочесть достоверную информацию о том, что происходит в Украине.
Pixabay – сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.
Экономическая правда
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