Нафтогаз получит от ЕБРР 50 миллионов евро на срочные закупки газа

НАК "Нафтогаз" получит от Европейского банка реконструкции и развития заем в 300 миллионов евро, первые 50 млн евро из которых будут направлены на экстренные закупки газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Эти средства необходимы для экстренных закупок объемов, необходимых для подготовки газовой системы Украины к следующему отопительному сезону. Всего Нафтогаз планирует аккумулировать 1 млрд. евро, чтобы приобрести до 1 млрд. м3 газа, чтобы обеспечить достаточное количество газа в системе к осени.

Из займа в 300 млн евро, кроме поддержки энергетической безопасности, средства потратят для поддержки НАКа в решении проблем, связанных с рабочей силой в результате вторжения России, что заставило миллионы людей покинуть дома и свои рабочие места.

Этот заем является частью поддержки в размере 1 млрд евро, которую ЕБРР планирует в этом году предоставить Украине вместе с другими донорами и партнерами для поддержки реальной экономики страны.

Отмечается, что инвестиции ЕБРР в Украину в рамках этого пакета подразумевают распределение рисков. Например, в случае с Нафтогазом акционеры ЕБРР гарантируют 66% (200 миллионов евро) от общей суммы займа, также обеспеченного суверенной гарантией Украины.

После первого транша в 50 млн евро гарантии доноров будут покрывать все последующие выплаченные 100 миллионов евро и 66% из последних 150 миллионов евро.

Напоминаем:

В конце мая Кабинет министров согласовал решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от ЕБРР в размере до 300 млн. евро на закупку природного газа.