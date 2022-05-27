Кабмін погодив залучення "Нафтогазом" 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР

Кабінет міністрів погодив рішення щодо залучення НАК "Нафтогаз України" кредиту від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро на закупівлю природного газу.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, строк дії кредитної лінії - до 25 березня 2024 року.

"Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою задоволення в повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко заявляла, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК "Нафтогаз України" кредит у 300 млн євро на закупівлю газу.

Економічна правда