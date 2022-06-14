Долги по кредитам под уничтоженное имущество спишут или заморозят: законопроект уже в Раде

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается списать или заморозить долги по кредитам заемщиков, лишившихся кредитного жилья или автомобиля.

Об этом сообщил глава Налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

"Определенное количество таких граждан приобрело такое имущество в кредит и еще задолженность перед кредиторами. В то же время, возникла ситуация, когда жилье или автомобиль разрушены, а долг остался", – пишет он.

Чтобы поддержать таких заемщиков, законопроект №7441-1 предлагает механизм списания долгов по кредитам для заемщиков, потерявших кредитное недвижимое жилое имущество или автомобиль.

Как объясняет Гетманцев, в зависимости от местонахождение имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо списан (в случае, когда разрушено единое жилье заемщика или его единственный) автомобиль).

Пока текста документа на сайте Верховной Рады нет.

Напоминаем:

Готовится законопроект о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий. Разработку законопроекта согласовали с главой НБУ и премьер-министром.