Борги за кредитами на знищене під час війни майно спишуть: готується законопроєкт
Готується законопроєкт про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.
Про це у Facebook повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За його словами, за дорученням президента розробку законопроєкту погодили з головою НБУ та прем'єр-міністром.
"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - написав він.
Нардеп додав, що законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.
"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - резюмував Гетманцев.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут