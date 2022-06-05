Борги за кредитами на знищене під час війни майно спишуть: готується законопроєкт

Готується законопроєкт про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій.

Про це у Facebook повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, за дорученням президента розробку законопроєкту погодили з головою НБУ та прем'єр-міністром.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - написав він.

Нардеп додав, що законопроєкт буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - резюмував Гетманцев.

Економічна правда