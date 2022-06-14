Курс валют на 14 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

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Средний курс гривны 14 июня несколько ослаб и установился на уровне 34,9-35,7 грн/доллар, на черном рынке продать доллар стало дешевле.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 13 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 34,9-35,7 грн (курс на 13 июня – 34,8-35,5 грн);

Евро – 36,45-37,5 грн (курс на 13 июня –36,5-37,6 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,0-35,7 грн, Ощадбанк – 34,85-35,7 грн, Укрэксимбанк – 34,75-35,75 грн, Райффайзен – 35,4-36,2 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке стабильны, однако спред между покупкой и продажей сократился. Так, к 11:40 они составляли 35,33-35,54 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 35,33-35,68 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.