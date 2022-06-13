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Стоимость Bitcoin упала ниже 25 тысяч долларов: это самый низкий уровень за 18 месяцев

Понедельник, 13 июня 2022, 11:20 - Алексей Павлыш

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин торгуется на самом низком уровне за 18 месяцев – влияние данных о рекордном росте инфляции в США продолжало отражаться на рисковых активах.

Об этом пишет Bloomberg.

Другие криптовалюты также упали в цене, поскольку распродажа продолжается.

Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, оценивающий 100 популярнейших токенов, упал на 9,7%.

Эксперты объясняют падение рекордными показателями инфляции и последними решениями ФРС поднять ставку.

На фоне падения рынков крипто-фирма Celsius объявила о приостановке всех переводов и выводе средств, пишет Reuters.

По данным издания, к утру понедельника биткоин упал до 24 888 долларов - минимума за 18 месяцев.

Ethereum, вторая популярнейшая криптовалюта в мире, упала до 1303 долл.

По данным Coindesk, по состоянию на 11:15 по Киеву биткоин торгуется по 24 746 долл, Ethereum – 1 267 долл.

 
 
Coindesk

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