В "Дії" разрешили подавать декларацию плательщика единого налога в 2% и уплачивать его

В приложении "Дія" появилась возможность для ФЛП подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Это могут сделать ФЛП 3-й группы на упрощенной системе налогообложения, подавших заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%.

Декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения. Уплата налога доступна в приложении до конца каждого месяца за предыдущий, то есть еще через 10 дней после предельного срока подачи декларации.

Чтобы подать декларацию, необходимо авторизироваться в приложении Дії и в меню Услуги выбрать Налоги ФЛП — Декларация плательщика единого налога 2%. После этого нужно ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц, проверить контактные данные и декларацию и подписать ее Дія. Подписью.

Чтобы уплатить налог, нужно в меню Услуги выбрать Налоги ФЛП — Уплата единого налога в размере 2% и ввести сумму полученного дохода за месяц. После проверки рассчитанной суммы для уплаты необходимо выбрать способ оплаты и уплатить налог. Зачисление средств производится в течение 3 рабочих дней, а проверить его можно в Расчетах с бюджетом.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла законопроект о налоговых стимулах, который, в частности, позволяет компаниям и физлицам-предпринимателям с оборотом до 10 миллиардов гривен уплачивать единый налог в размере 2%. Позже ограничения по годовому объему отменили.