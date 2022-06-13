Ставка НБУ уже 25%: чего ожидать от регулятора дальше

На заседании Комитета по монетарной политике резкое повышение ставки поддержали почти единогласно – дальше регулятор не планирует повышать ставку.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

В НБУ констатируют, что экономика еще не готова к возвращению свободного курсообразования. Для этого должна возрасти способность валютного рынка к самосбалансированию, иначе коррекция официального курса лишь создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания и изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривну и международные резервы сохранится.

В настоящее время из-за ухудшения инфляционных ожиданий реальная доходность по инструментам в национальной валюте, прежде всего по депозитам и ОВГЗ, приобретает все более отрицательные значения. Это стимулирует экономических агентов искать пути защиты сбережений, в том числе покупать валюту и импортные товары.

Как следствие, усиливается долларизация экономики и вывод сбережений из финансовой системы. Рост импорта, в том числе не связанного с первоочередными потребностями, дополнительно подпитывается налоговыми и таможенными послаблениями", – объясняет регулятор. Кроме того, в результате налоговых льгот отечественные производители становятся менее конкурентоспособными, а эмиссия гривны НБУ тоже не укрепляет доверия к гривне.

Регулятор признает, что при росте ставок по ОВГЗ вырастет и стоимость обслуживания государственного долга и расходы на обслуживание госпрограмм по поддержке кредитования. Однако, говорят в НБУ, этот эффект на расходы бюджета в 2022 году оценивается как незначительный с основной нагрузкой в 2023 году и может быть нивелирован большими объемами рыночных привлечений.

Отмечается, что большинство членов КМП высказалось за решительное повышение учетной ставки в июне: семь – до 25%, двое – до 24%. Один чиновник поддержал повышение ставки до 20%.

Большинство участников дискуссии согласились, что для ощутимого оживления интереса к гривневым активам процентные ставки по ним должны возрасти до уровня, превышающего инфляционные ожидания экономических агентов в среднесрочной перспективе, то есть до 24-25%. повышение ключевой ставки на 10 и. п. является достаточным шагом покрытия инфляционных рисков на горизонте влияния ключевой ставки с учетом временного лага монетарной трансмиссии.

Похоже, что дальше ставка не будет расти: большинство членов КМП ожидают, что ее повышение до 25% последнее в этом цикле, а в дальнейшем по мере улучшения ситуации на фронте и в экономике НБУ сможет вернуться к смягчению монетарной политики.

Несколько чиновников отметили, что в более длительной перспективе следует быть готовыми к сценарию значительного притока капитала через международную помощь и благодаря программам восстановления экономики. Такой приток приведет к укреплению курса и ухудшению конкурентоспособности внутренних производителей. Чтобы этого не допустить, НБУ придется быстро снижать учетную ставку.

В то же время, несколько других членов КМП подчеркнули, что неопределенность остается высокой, поэтому Национальный банк должен быть решительно применить все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, в частности (при необходимости) дополнительно повышать учетную ставку. По их мнению, в дальнейшем действия НБУ будут в значительной степени зависеть от ситуации на фронте.

"Члены КМП согласились, что если монетарная трансмиссия ключевой ставки в рыночные доходности по тем или иным причинам окажется недостаточной, НБУ должен ввести дополнительные меры, направленные на ее усиление, а также - на поддержание курсовой стабильности и защиту международных резервов", - резюмируют в НБУ.

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Напоминаем:

Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.