Суд арестовал активы "Моршинской" Фридмана на 50 миллионов

Суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн грн в компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. Хотя БЭБ не называет его имени, по данным ЭП речь идет о Михаиле Фридмане – российском олигархе, находящемся под санкциями США, ЕС и Британии.

В Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-групп"). На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину) , она представлена рядом брендов, в частности водами "Моршинская" и "Миргородская".

Следовательно, по данным следствия, Фридман вместе с партнерами пытались избежать возможных санкций и национализации активов, так что по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные в Украине.

По постановлению следователя судьи наложен арест на корпоративные права компании в виде ценных бумаг и денежных средств, являющихся долями уставного капитала предприятия на общую сумму 53,4 млн. грн. По информации в распоряжении ЭП, речь идет о производителе вод "Моршинская".

Таким образом, говорят в БЭБ, попытка вывода активов из собственности российского олигарха предвзята.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенного Фридманом и партнерами, проводится детективами БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Напоминаем:

Сейчас касательно другого бизнеса Фридмана в Украине, "Альфа-банка Украины" , также продолжается досудебное расследование уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем. Ранее суд наложил ряд арестов на средства офшоров Фридмана и партнеров – в частности, на сумму 12,4 млрд. грн. и 470 млн. грн