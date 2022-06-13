Курс валют на 13 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

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Средний курс гривни 13 июня практически не изменился и установился на уровне 34,8-35,5 грн за доллар, на черном рынке гривня несколько ослабла.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 13 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 34,8-35,5 грн (курс на 12 июня – 34,8-35,4 грн);

Евро – 36,5-37,6 грн (курс на 12 июня –36,775-37,6 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 34,65-35,65 грн, Сбербанк – 34,7-35,55 грн, Укрэксимбанк – 34,25-35,25 грн, Райффайзен – 34,49-35,8 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке ослабли. К 11:20 они составляли 35,17-35,38 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 35,09-35,24 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.