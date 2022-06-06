Провайдеры, СМИ и информационные системы: за неделю IT-армия атаковала 600 российских ресурсов
Понедельник, 6 июня 2022, 11:07 -
За неделю (с 30 мая по 5 июня) IT-армия атаковала около 600 российских ресурсов: в частности, интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
- Интернет провайдеры. "Россиянам было сложно заплатить за интернет из-за мощных атак на личные кабинеты их провайдеров", - говорят в Минцифре.
- Региональные средства массовой информации. Сотни региональных СМИ, распространяющих путинскую пропаганду и поддерживающие войну против Украины, стабильно лежат неделями. Также на этой неделе ИТ-армия взяла курс на атаку российских информационных систем (ИС), обеспечивающих сбор, поиск, обработку и пересылку информации. Из-за атак россиянам сложно было воспользоваться следующими ИС:
- ИС Министерства труда и социальной защиты РФ. Вся информация, содержащаяся в информационной системе министерства, была недоступна.
- ИС жилищного строительства, куда застройщики вносят сведения по строящемуся объекту с учетом выданных органом местного самоуправления разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.
- ИС ресурса о земле и недвижимости, содержащий набор сведений, позволяющий получать информацию об определенной территории, в частности для строительства или предоставления земельного участка.
- ИС семеноводства, используемой для внесения данных о высеянных семян в единый реестр.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.