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Провайдеры, СМИ и информационные системы: за неделю IT-армия атаковала 600 российских ресурсов

Понедельник, 6 июня 2022, 11:07 - Алексей Павлыш

За неделю (с 30 мая по 5 июня) IT-армия атаковала около 600 российских ресурсов: в частности, интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

  1. Интернет провайдеры. "Россиянам было сложно заплатить за интернет из-за мощных атак на личные кабинеты их провайдеров", - говорят в Минцифре.
  2. Региональные средства массовой информации. Сотни региональных СМИ, распространяющих путинскую пропаганду и поддерживающие войну против Украины, стабильно лежат неделями. Также на этой неделе ИТ-армия взяла курс на атаку российских информационных систем (ИС), обеспечивающих сбор, поиск, обработку и пересылку информации. Из-за атак россиянам сложно было воспользоваться следующими ИС:
  3. ИС Министерства труда и социальной защиты РФ. Вся информация, содержащаяся в информационной системе министерства, была недоступна.
  4. ИС жилищного строительства, куда застройщики вносят сведения по строящемуся объекту с учетом выданных органом местного самоуправления разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию.
  5. ИС ресурса о земле и недвижимости, содержащий набор сведений, позволяющий получать информацию об определенной территории, в частности для строительства или предоставления земельного участка.
  6. ИС семеноводства, используемой для внесения данных о высеянных семян в единый реестр.

Экономическая правда

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