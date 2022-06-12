В НБУ объяснили ускорение инфляции

Ускорение инфляции было обусловлено как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, связанными, прежде всего, с войной.

Об этом сообщает НБУ.

Так, рост цен на непродовольственные товары (7,3% г/г), в частности, товары для дома, электронику и автомобили в регуляторе объяснили ограниченным предложением этих товаров, учитывая сложности с их поставкой и физическое уничтожение складов.

"А также с увеличением спроса на них на фоне возвращения граждан в свои места проживания и необходимости восстановления домов".

Повышение стоимости услуг ремонта жилья там объяснили частичным восстановлением жилищного строительства и необходимость восстанавливать жилье на деоккупированных территориях.

Существенное удорожание алкогольных напитков объясняется ослаблением ограничений на его продажу в разных регионах Украины и ограниченным предложением. А рост цен на табачные изделия – более высокими темпами росла стоимость транспортных услуг на фоне повышения цен на топливо.

В НБУ резюмировали, что динамика потребительской инфляции в мае указывает на дальнейшее усиление ценового давления, а инфляционные риски остаются значительными.

Напоминаем:

Инфляция в Украине в мае ускорилась до 18% в годовом исчислении с 16,4% месяцем ранее.