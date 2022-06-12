За 5 месяцев 2022 металлургическое производство сократилось почти на 50%.
Воскресенье, 12 июня 2022, 10:00 -
В Украине за первые пять месяцев 2022 года производство чугуна, стали и проката снизилось в среднем на 47% в годовом измерении.
Об этом сообщает "Укрметаллургпром".
Так, за январь-май текущего года металлургическими предприятиями произведено 4,15 млн т чугуна, что на 46,7% меньше, чем в прошлом.
В то же время, стали произвели 4,24 млн т, что на 47,2% меньше показателя соответствующего периода 2021 года. Также на 47,3% упало количество проката по сравнению с прошлым годом – до 3,79 млн т.