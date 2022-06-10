В "Альфа-групп" отрицают, что олигарх Фридман просил украинское гражданство

В Альфа-групп, соучредителем которой является российский олигарх Михаил Фридман, отрицают, что он просил украинское гражданство.

Об этом заявили в "Альфа-групп" в комментарии кремлевскому СМИ РБК.

"Никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности", – сказал представитель Альфа-Групп. Также в компании отрицают, что олигарх говорил с украинским правительством о перерегистрации своих основных активов в Украине.

Ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать свои активы в Украину.

Он отметил, что такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например – Виктора Вексельберг, родившегося в Дрогобыче.

Кроме того, рассказал Новиков, группа Ермака-Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц. В рамках этого будет рассмотрена возможная процедура выхода из-под санкций, в частности путем передачи средств или активов в фонд покаяния.

Михаил Фридман – российский олигарх, против которого из-за связей с властями РФ были наложены санкции ЕС и Британии после полномасштабного вторжения России в Украину. США наложили против Фридмана санкции еще в 2018 году.

Фридман является основателем и главным акционером Letter One и Альфа-групп, в который входит, в частности Альфа-банк и Borjomi International. Кроме того, в Letter one входит нидерландская компания Veon, являющаяся акционером мобильного оператора "Киевстар".